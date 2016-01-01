مدير تعليم الإسماعيلية يعلن : غدا الخميس بدء تسليم أجهزة " التابلت التعليمي " للصف الأول الثانوي



التابلت التعليمي التابلت التعليمي



اكد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية انه من المقرر ان تبدأ عملية تسليم اجهزة التابلت التعليمي غدا الخميس وذلك بناءًا علي تعليمات الوزارة الواردة الي المديرية .



وتابع يتم البدء في تسليم اجهزة التابلت لطلاب الصف الاول الثانوي ( المنتظمين فقط ) بإشراف مركز التطوير التكنولوجي برئاسة عاطف صميدة مدير المركز واضاف بالنسبة للطلاب الذين سددوا بوليصة التأمين في البريد يتم التنبيه عليهم بضرورة حضورهم مع ولي الامر لاستلام التابلت ابتداء من الغد . والطلاب الذين لم يسددوا بوليصة التأمين يتم التنبيه عليهم اليوم بضرورة التسديد حتي يتم التسليم في اقرب فرصة .



ويتم تشكيل لجنة بكل مدرسة لإنجاز مهمة التسليم والتسجيل علي الحكومة الالكترونية للطلاب علي ان يقوم الاخصائي الموجود بالمدرسة بالتأكد من صلاحية الجهاز وانه قد تم تفعليه قبل التسليم للطلاب والا يتم تسليم اي جهاز يوجد به مشكلة .

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كما يتم اتباع نفس اجراءات التسليم مثل العام الماضي والواردة بالكتاب الدوري رقم (14) لسنة 2018 تحت مسئولية مدير المدرسة واللجنة المشكلة بذلك وتنفيذ تلك التعليمات بكل دقة .يتم التواصل مع مسئول الاحصاء بالادارة لتسجيل بيانات الطلاب بصفة دورية علي الحكومة الالكترونية بالمدرسة .