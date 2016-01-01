التعليم تتيح رابط استمارة التقدم الالكتروني لامتحانات الدبلومات الفنية 2020

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم


‎أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية التسجيل الإلكتروني لإستمارة التقدم لامتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية صناعي – زراعي -تجارى، للعام الدراسى 2020/2019.

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‎ويمكن للطالب التسجيل من خلال ( كود الطالب و كلمة السر) التى يحصل عليهما من خلال المدرسة المقيد عليها.

‎وأكدت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم إتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم أن مديرى المدارس الثانوى الفنى سيقدمون الإرشاد والدعم الفنى للطلاب لتسجيل الإستمارة بصورة صحيحة.

جدير بالذكر انه يمكن الوصول لرابط استمارة امتحانات الدبلومات الفنية من خلال الضغط هنا

http://gdepexams.emis.gov.eg/fany/

المصدر: elbalad

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