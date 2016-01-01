أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية التسجيل الإلكتروني لإستمارة التقدم لامتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية صناعي – زراعي -تجارى، للعام الدراسى 2020/2019.
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ويمكن للطالب التسجيل من خلال ( كود الطالب و كلمة السر) التى يحصل عليهما من خلال المدرسة المقيد عليها.
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التعليقات على التعليم تتيح رابط استمارة التقدم الالكتروني لامتحانات الدبلومات الفنية 2020
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