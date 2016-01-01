من هو أفضل إنسان على وجه الأرض.. علي جمعة يجيب..فيديو



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة



قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن أهل الله- سبحانه وتعالى- أنشأوا مصطلحات كثيرة؛ من هو أفضل إنسان على وجه الأرض؟ أفضل إنسان على وجه الأرض هو أقرب الناس إلى الله ، فأسموه "قطب الرحى وشمس الضحى".



وأضاف جمعة، خلال فيديو له عبر قناته الرسمية على اليوتيوب: نترك المعنى ونمسك هل ( قطب) ورد أو لم يرد أو كذا؟ هذا الكلام ورد في السنة فيما أخرجه الإمام أحمد وفيما أخرجه الإمام الطبراني وفيما أخرجه ابن عساكر بأسانيد معتبرة جمعها الإمام جلال الدين السيوطي في : "الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال" ، وأتى بالأحاديث التي تدل والتي ورد فيها هذا ، لم يكن ذلك بدعًا من أهل التصوف ، ولكن لما يخرج الناس بقواعد جديدة للتصحيح والتضعيف والقبول والرد ويردون أغلب سنة المصطفي- صلى الله عليه وآله وسلم- بهذه الطريقة العجيبة الغريبة التي عليها علامة استفهام في هدفها وفي طريقتها وفي نتائجها المدمرة حتى يحولوا هذا الدين إلى ظاهر دون حقيقة ، وإلى دنيا دون آخرة ، وإلى رسوم دون روح وقلب ضارع لله- سبحانه وتعالى- ؛ فإنهم بدون شك يكونون قد خالفوا هذه الأمة المهدية المرضية عنها من قِبل الله سبحانه وتعالى ، هذه المصطلحات كثير منها ورد وكثير منها أنشأها أهل الله والقصد هو بيان الواقع.



وأكمل: من هو هذا الإنسان الأقرب إلى الله في الكون ؟ أسموه "القطب" من هو الذى راضي ومستقر بأمر الله سبحانه وتعالى ؟ فأسموه "الغوث" لأنه يدعو الله سبحانه وتعالى فيغيثه، فهذا الغوث الذى يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويستغيث به فيغيثه هو "الغوث"؛ ولذلك قال أهل الله : "لكل مكان قطب". يعنى للشام قطب ،ولمصر قطب ،ولأمريكا قطب ....

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وتابع: : من هو هذا القطب ؟ هو أفضل واحد عند الله ولماذا لا نعرفه ؟ لأننا لن نطلع على نفْس الله {تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ} ولذلك لا نعرف من هو هذا القطب،ولكن أهل الله لا يلتفتون إلى هذا ، ولا يقفون عند الألفاظ والرسوم ؛ بل يأخذون الأوامر والنواهي مباشرة من الكتاب ومن السنة ومن علماء الأمة ومن المرضي عنهم من أهل الخبرة ، وينظرون إلى كتاب الله المسطور وإلى كتاب الله المنظور، ويسيرون بمعرفة واضحة جلية لله رب العالمين .واختتم المفتي السابق : كثير من المعلومات أتتنا من التجربة ، من الذي قال أن هذه رُقية ؟! والنبي ﷺ يقول للصحابي من أدراك أنها رُقية ؟ -التجربة- .قال ﷺ : ( من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل (