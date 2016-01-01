رمضان عبد المعز: هذه العادات شرك بالله يجب الابتعاد عنها.. فيديو

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صورة الخبر: رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز


قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن بعض العادات يرتكبها الناس تدل على أنهم لا يتوكلون، وتعتبر شركا بالله عز وجل، فمثلا نجد من يرقى بالجنجل والمنجل، ومن يعلق خرذة زرقاء خوفا من الحسد، ومن يعلق فردة حذاء على بابه لجلب الرزق كما يظن.

وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc، اليوم : "كل هذه التصرفات شرك بالله، عاوز لا يصيب أذى من الحسد توكل على الله وادعى، لو عاوز رزقك يزيد توكل على الله وادعى، فكن فى معية الله يرعاك".

فيما أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، خطورة الحسد كأهم المشكلات فى العلاقة بين الأسرة والأقارب.

وقالت دار الإفتاء:من أهم مشكلات الأسرة في علاقتها بالأقارب "الحسد"، والحل: الالتزام بقول رسول الله ﷺ: «لا تَحَاسَدُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ».

وفى سياق متصل كانت دار الإفتاء المصرية، قد أجرت بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة عن أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال حول السحر والأعمال جاء نصه: عند وجود سحر أو عمل بالمنزل مع العلم أنه مكتوب به طلاسم غريبة واسم الشخص المعمول له هذا السحر ماذا أفعل.

المصدر: youm7

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