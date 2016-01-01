قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن بعض العادات يرتكبها الناس تدل على أنهم لا يتوكلون، وتعتبر شركا بالله عز وجل، فمثلا نجد من يرقى بالجنجل والمنجل، ومن يعلق خرذة زرقاء خوفا من الحسد، ومن يعلق فردة حذاء على بابه لجلب الرزق كما يظن.
وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc، اليوم : "كل هذه التصرفات شرك بالله، عاوز لا يصيب أذى من الحسد توكل على الله وادعى، لو عاوز رزقك يزيد توكل على الله وادعى، فكن فى معية الله يرعاك".
فيما أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، خطورة الحسد كأهم المشكلات فى العلاقة بين الأسرة والأقارب.
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التعليقات على رمضان عبد المعز: هذه العادات شرك بالله يجب الابتعاد عنها.. فيديو
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