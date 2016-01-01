العراق يحدد الموقع المستخدم في الهجوم على السفارة الأمريكية



الهجوم على السفارة الأمريكية الهجوم على السفارة الأمريكية



أعلنت قيادة العمليات المشتركة في بغداد أن أجهزة الأمن العراقية تمكنت من تحديد موقع منصات إطلاق الصواريخ المستخدمة في الهجوم الأخير على المنطقة الخضراء المزعومة ببغداد.



وفي وقت سابق، قال مصدر أمني عراقي إن ثلاثة صواريخ سقطت في المنطقة الخضراء في بغداد، بالقرب من السفارة الأمريكية، دون وقوع إصابات.



وقالت القيادة في بيان "اكتشفت قيادة عمليات بغداد قاذفات أطلقت منها الصواريخ في حي الزعفرانية"؛ بحسب "سبوتنيك انترناشيونال".

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وأشارت القيادة في بيانها إلى أن "إحدى المنصات كانت بكامل صواريخها".وأوضحت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس الثلاثاء، إلى إن الصواريخ الثلاثة أطلقت من حي الزعفرانية جنوب شرق بغداد.وتتعرض المنطقة الخضراء من حين لآخر لهجمات صاروخية لأنها الموقع الذي توجد فيه المنشآت الحكومية والسفارات الأجنبية.