أعلنت قيادة العمليات المشتركة في بغداد أن أجهزة الأمن العراقية تمكنت من تحديد موقع منصات إطلاق الصواريخ المستخدمة في الهجوم الأخير على المنطقة الخضراء المزعومة ببغداد.
وفي وقت سابق، قال مصدر أمني عراقي إن ثلاثة صواريخ سقطت في المنطقة الخضراء في بغداد، بالقرب من السفارة الأمريكية، دون وقوع إصابات.
وقالت القيادة في بيان "اكتشفت قيادة عمليات بغداد قاذفات أطلقت منها الصواريخ في حي الزعفرانية"؛ بحسب "سبوتنيك انترناشيونال".
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التعليقات على العراق يحدد الموقع المستخدم في الهجوم على السفارة الأمريكية
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