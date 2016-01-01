إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب مصر المقاصة

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صورة الخبر: أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو


قررت إدارة نادي مصر المقاصة إقالة أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالمقاصة، وذلك عقب النتائج السيئة التي مر بها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وآخر هزائم مصر المقاصة كانت على يد فريق بيراميدز بالمباراة التي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في إطار منافسات الدوري الممتاز.

واجتمع أحمد حسام ميدو بلاعبي مصر المقاصة صباح اليوم، الأربعاء، وأكد لهم رحيله عن الفريق بسبب سوء النتائج والتوفيق الذي لازم الفريق خلال الفترة الماضية.

وقررت إدارة مصر المقاصة أن يكون جمال عمر هو المدير الفني لفريق مصر المقاصة بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

ويحتل المقاصة المركز الـ15 في ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة فقط، وبات مهددا بالهبوط إلى دوري القسم الثاني في الموسم المقبل.

المصدر: elbalad

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