قررت إدارة نادي مصر المقاصة إقالة أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالمقاصة، وذلك عقب النتائج السيئة التي مر بها الفريق خلال الفترة الأخيرة.
وآخر هزائم مصر المقاصة كانت على يد فريق بيراميدز بالمباراة التي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في إطار منافسات الدوري الممتاز.
واجتمع أحمد حسام ميدو بلاعبي مصر المقاصة صباح اليوم، الأربعاء، وأكد لهم رحيله عن الفريق بسبب سوء النتائج والتوفيق الذي لازم الفريق خلال الفترة الماضية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب مصر المقاصة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق