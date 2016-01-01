لأول مرة منذ وصوله.. اليو بادجي ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية

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صورة الخبر: اليو بادجي
اليو بادجي


شارك السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق كاملا صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان اللاعب قد نفذ برنامجا بدنيا وفنيا على هامش المران الجماعي منذ وصوله إلى القاهرة وأنتظم اليوم في تدريبات الفريق الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

المصدر: elbalad

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