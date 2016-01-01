11 علامة تحذيرية.. اكتشف أعراض جرثومة المعدة

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صورة الخبر: جرثومة المعدة
جرثومة المعدة


تعتبر جرثومة المعدة أو البكتريا الحلزونية ، الأكثر انتشارًا حوال العالم، ويصاب بها الكثيرون لكن لا يعلمون عن إصابتهم بجرثومة المعدة إلا بعد فترة من وجود البكتريا، كما أن منظمة الصحة العالمية صنفت جرثومة المعدة على أنها من مسببات سرطان المعدة .

إليك أبرز أعراض جرثومة المعدة بحسب موقع mayoclinic، والتي إذا شعرت ببعض منها يجب استشارة الطبيب وإجراء فحص براز للتأكد من الإصابة بـ جرثومة المعدة و تلقى العلاج المناسب :

1- وجع أو ألم حارق في البطن

2- ألم بشكل متزايد في البطن تكون معدتك فارغة

3- غثيان

4- فقدان الشهية

5- التجشؤ المتكرر
6-الشعور بالانتفاخ

7- فقدان الوزن بشكل ملحوظ دون اتباع نظام غذائي لخسارة الوزن .

8- صعوبة في البلع

9- وجود دم مع البراز

10- تغير لون البراز للأسود

11- دم مع القيء

المصدر: موقع mayoclinic

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