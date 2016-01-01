11 علامة تحذيرية.. اكتشف أعراض جرثومة المعدة



جرثومة المعدة جرثومة المعدة



تعتبر جرثومة المعدة أو البكتريا الحلزونية ، الأكثر انتشارًا حوال العالم، ويصاب بها الكثيرون لكن لا يعلمون عن إصابتهم بجرثومة المعدة إلا بعد فترة من وجود البكتريا، كما أن منظمة الصحة العالمية صنفت جرثومة المعدة على أنها من مسببات سرطان المعدة .



إليك أبرز أعراض جرثومة المعدة بحسب موقع mayoclinic، والتي إذا شعرت ببعض منها يجب استشارة الطبيب وإجراء فحص براز للتأكد من الإصابة بـ جرثومة المعدة و تلقى العلاج المناسب :



1- وجع أو ألم حارق في البطن

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2- ألم بشكل متزايد في البطن تكون معدتك فارغة3- غثيان4- فقدان الشهية5- التجشؤ المتكرر6-الشعور بالانتفاخ7- فقدان الوزن بشكل ملحوظ دون اتباع نظام غذائي لخسارة الوزن .8- صعوبة في البلع9- وجود دم مع البراز10- تغير لون البراز للأسود11- دم مع القيء