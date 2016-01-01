صقيع وأمطار وبرد شديد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى السبت المقبل



صقيع وأمطار وبرد شديد صقيع وأمطار وبرد شديد



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة على البلاد، والتي تشير إلى استمرار الموجة الباردة على كافة المحافظات مصحوبة برياح وأمطار غزيرة على بعض المدن، فضلا عن وجود شبورة كثيفة على الطرق خلال ساعات الصباح الباكرة.



- طقس غدا الخميس

أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء والوجه البحري، وشبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والطقس بارد شمالا معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

- طقس يوم الجمعة

أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك والطقس بارد شمالا معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، ويتكون الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

- طقس يوم السبت

شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد والطقس بارد شمالا معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، ويتكون الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة، خلال الـ 72 ساعة القادمة، على القاهرة الكبرى ما بين 16 لـ 17 للعظمى والصغرى ما بين 9 لـ 8 درجات، وعلى الوجه البحري تكون ما بين 16 لـ 17 للعظمى والصغرى ما بين 8 لـ 10 درجات، وعلى السواحل الشمالية الغربية بين 17 إلى 15 للعظمى والصغرى من 9 إلى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تكون العظمى بين 18 إلى 15 والصغرى 9 درجات، وعلى جنوب سيناء والغردقة تكون العظمى بين 19 والصغرى 9، وعلى شمال الصعيد تتراوح العظمى بين 16 لـ 18 والصغرى بين 8 لـ 9، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تتراوح ما بين 17 لـ 20 للعظمى والصغرى تتراوح ما بين 10 لـ 8 درجات.

