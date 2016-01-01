فؤاد علام: أجهزة مصر الأمنية قادرة على اكتشاف واختراق كل خلايا الإخوان الإرهابية.. فيديو



اللواء فؤاد علام الخبير الأمني اللواء فؤاد علام الخبير الأمني

عبر اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، عن تقديره الخاص لجهاز الأمن الوطني والأجهزة الأمنية والمباحث الإلكترونية بعد ضبط المتهمين الذين كانوا سيقومون بتنفيذ عمليات إرهابية لإفساد بهجة الاحتفال بعيد الشرطة 25 يناير.



وأضاف فؤاد علام خلال مداخلة هاتفية على قناة "أكسترا نيوز"، أن الجماعة الإرهابية فقدت قدرتها على تنفيذ أى جرائم إرهابية، مضيفا أن الجماعة تعمل على استغلال الأشخاص الذين يريدون الحصول على الأموال حتى يقوموا بتنفيذ بعض المخططات التي من شأنها إفساد بهجة المصريين بمناسبة 25 يناير.



وأوضح فؤاد علام أن ما قامت به أجهزة الأمن دليل قاطع على أنها قادرة اختراق كل التنظيمات السرية حتى ولو كانت مجموعات صغيرة خصوصا الذين يستعينون بالوسائل الإلكترونية لتحقيق أهدافهم بالرغم من قدرات الجماعة الإرهابية المادية ومساعدة بعض الدول لهم عن طريق التمويل.

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وتابع فؤاد علام أن تركيا وقطر لن تنجحا في النفاذ إلى الجبهة الداخلية المصرية كما أن أجهزة مستمرة في التصدى لأي محاولات تمس أمن الوطن والمواطنين، مشيرا إلى أن مباحث مكافحة الجرائم الالكترونية تتصدى لأى عمل من شأنه زعزعة الاستقرار حتى تستطيع مصر تحقيق أهدافها.