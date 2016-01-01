الفيروس الغامض يثير الذعر في العالم.. وهكذا تحاول بريطانيا وروسيا تفاديه



الفيروس الغامض يثير الذعر في العالم الفيروس الغامض يثير الذعر في العالم



تسعى السلطات في جميع أنحاء العالم لتكثيف اجراءاتها الاحترازية وتشديد المراقبة على المسافرين القادمين من ووهان كجزء من جهودها لمنع انتشار فيروس الصين الغامض؛ وعلى الرغم من أن ذلك أعلنت عدة دول عن وصول المرض إليها مثل كوريا الجنوبية واستراليا والولايات المتحدة.



وقد أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها ستعزز إجراءات المراقبة لجميع الرحلات القادمة من ووهان في الصين حيث ينتشر فيروس كورونا.



وبدورها، أعلنت روسيا اليوم أنها تعمل على تطوير تطعيم خاص ضد فيروس كورونا المتفشي في الصين.

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وقالت رئيسة قسم مراقبة الأوبئة في هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور"، يلينا يجلوفا، اليوم الأربعاء، أن الهيئة قامت بتشديد الرقابة الصحية والحجر الصحي في جميع نقاط العبور الحدودية، باستخدام القياس عن بعد لدرجة حرارة الجسم والاستبيانات الصحية فيما يتعلق بخطر انتشار "الفيروس التاجي".وقالت يجلوفا للصحفيين: "تم تشديد الرقابة الصحية والحجر الصحي في جميع نقاط عبور الحدود الروسية، وليس فقط على الحدود الروسية- الصينية، بالقياس عن بعد لدرجة حرارة الجسم والاستبيانات، وقد قمنا بتطوير نموذج خاص لعابري الحدود".وجدير بالذكر أن السلطات الصينية أبلغت عن تفشي الالتهاب الرئوي، غير المعروفة نشأته، وذلك في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية، وتتعلق الحالات الأولى بسوق المأكولات البحرية.وانتشر الفيروس خارج الصين، وتم الإبلاغ عن إصابات في كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند، كما واكتشفت حالات يشتبه في إصابتها بالعدوى، في سنغافورة وهونج كونج وأستراليا. وأكدت السلطات الصينية رسميا، أن الفيروس ينتقل من شخص لآخر.يذكر أن فيروسات كورونا (التاجي) هي عائلة مكونة من أكثر من 30 فيروسا، مقسمة إلى قسمين فرعيين. اكتشفت لأول مرة عام 1965. وهذه الفيروسات تؤثر على الناس والحيوانات الأليفة والطيور والخنازير والماشية، كما ويمكن لهذا الفيروس أن يحدث ضررا في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي.