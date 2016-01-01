أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/ 2020، حققت اليوم، الأربعاء، نجاحًا باهرًا.
وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، إن نسبة الغش في امتحانات 2 ثانوي محدودة جدا، مشيرةً إلى أنه تم رصد بعض حالات الغش الفردية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن حالات الغش الإلكتروني المضبوطة، واتضح أنها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين على اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات.
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التعليقات على التعليم: منظومة امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية حققت نجاحا باهرا والغش محدود
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