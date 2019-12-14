

استقرار سعر الدولار اليوم استقرار سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم، حيث وصل في البنك المركزي 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع، وفي بنك عودة 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.



وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري، 15.76 جنيه للشراء، 15.86 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء، 15.83 جنيه للبيع، بالبنك التجاري الدولي.