

أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق الأربعاء 22 يناير أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق الأربعاء 22 يناير

شهدت أسعار الأسمنت المحلية، حالة من الاستقرار، مع بداية تعاملات، اليوم الأربعاء 22 يناير 2020، وترصد «بوابة أخبار اليوم»، أسعار مواد البناء المحلية، وفقًا لأحدث الأسعار بالسوق المصري.



الأسمنت المسلح



وسجل سعر الأسمنت المسلح 775 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 765 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 773 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 765 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 783 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 773 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 775 جنيهات للطن، وأسمنت مصر بني سويف 800 جنيه للطن، وأسمنت العسكري 768 جنيهًا للطن.

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الأسمنت الأبيضوسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.الأسمنت المخلوطوسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 715 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 713 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 713 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 720 جنيهًا للطن.الأسمنت المقاوموسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 830 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 815 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 818 جنيهًا للطن.الجبسواستقرت أسعار الجبس، فسجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 700 جنيه للطن، بينما سجل جبس المعمار 690 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن، وجبس السويس 580 جنيهًا للطن.