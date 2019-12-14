التموين تدرس تحسين جودة الدقيق وإضافة مواد غذائية بالرغيف

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › التموين تدرس تحسين جودة الدقيق وإضافة مواد غذائية بالرغيف

صورة الخبر: التموين تدرس تحسين جودة الدقيق وإضافة مواد غذائية بالرغيف
التموين تدرس تحسين جودة الدقيق وإضافة مواد غذائية بالرغيف

تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية، اجراء دراسة لتحسين جودة الدقيق و اضافة العناصر الغذائية لرغيف الخبز وتحديدا عنصر الجديد للقضاء علي الإنيميا لدي الأطفال.

قال تقرير صادر عن الوزارة، إن الدراسة تتطرق أيضا لإعادة تدوير الأصول واستغلالها بصورة مستمرة من خلال تأهيل الصوامع و وحدات التخزين، لدعم التوجهات الخاصة بتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

ذكر التقرير أن الوزارة تقوم حاليا بعمل مراجعات للصوامع علي مستوي الجمهورية لتطوير أجهزة التحكم والنظم الذكية الخاصة بدرجات الحرارة والرطوبة وغيرها.

كما تقوم الوزارة بدراسة سيتم تشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى لمراجعة أداء المطاحن وتحديد ما يمكن تطويره والتوسع به، وما يمكن استغلاله بشكل أفضل.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على التموين تدرس تحسين جودة الدقيق وإضافة مواد غذائية بالرغيف

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
59597

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager