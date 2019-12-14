

التموين تدرس تحسين جودة الدقيق وإضافة مواد غذائية بالرغيف التموين تدرس تحسين جودة الدقيق وإضافة مواد غذائية بالرغيف

تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية، اجراء دراسة لتحسين جودة الدقيق و اضافة العناصر الغذائية لرغيف الخبز وتحديدا عنصر الجديد للقضاء علي الإنيميا لدي الأطفال.



قال تقرير صادر عن الوزارة، إن الدراسة تتطرق أيضا لإعادة تدوير الأصول واستغلالها بصورة مستمرة من خلال تأهيل الصوامع و وحدات التخزين، لدعم التوجهات الخاصة بتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.



ذكر التقرير أن الوزارة تقوم حاليا بعمل مراجعات للصوامع علي مستوي الجمهورية لتطوير أجهزة التحكم والنظم الذكية الخاصة بدرجات الحرارة والرطوبة وغيرها.

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كما تقوم الوزارة بدراسة سيتم تشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى لمراجعة أداء المطاحن وتحديد ما يمكن تطويره والتوسع به، وما يمكن استغلاله بشكل أفضل.