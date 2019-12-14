

أرباح وإيرادات "نتفليكس" تتجاوز التوقعات.. والشركة تضيف 8.7 مليون مشترك أرباح وإيرادات "نتفليكس" تتجاوز التوقعات.. والشركة تضيف 8.7 مليون مشترك

ارتفعت إيرادات وأرباح شركة "نتفليكس" بأكثر من توقعات المحللين المحللين خلال الربع الأخير من 2019 مع إضافة الشبكة لنحو 8.7 مليون مشترك.



وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي الأرباح إلى 587 مليون دولار (1.30 دولار للسهم) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 134 مليون دولار (0.30 دولار للسهم) خلال نفس الفترة من العام السابق له.



وكانت توقعات المحللين تُشير إلى أن نصيب السهم من الأرباح سوف يسجل 52 سنتاً للسهم خلال نفس الفترة.

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فيي حين ارتفعت إيرادات الشركة إلى 5.46 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع 4.18 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018.وكانت توقعات المحللين تُشير إلى أن إيرادات "نتفليكس" سوف تبلغ إلى 5.45 مليار دولار خلال نفس الفترة.وبالنسبة لعدد المشتركين عالمياً، ذكرت الشركة أنها أضافت 8.7 مليون مشترك (553 ألف مشترك محلياً) خلال الربع الرابع، مقارنة مع 8.8 مليون مشترك خلال نفس الفترة من العام السابق له ليصل الإجمالي إلى 167.09 مليون مشترك في الخدمات المدفوعة.وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن الشركة الأمريكية سوف تضيف 7.1 مليون مشترك.وتتوقع الشركة أن تسجل أرباحاً بنحو 1.66 دولار للسهم الواحد خلال الربع الأول من 2020، وإيرادات عند 5.73 مليار دولار، مقارنة مع تقديرات عند 1.20 دولار و5.76 مليار دولار على التوالي.كما تتوقع "نتفليكس" أنها ستضيف 7 ملايين مشترك في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 9.6 مليون مشترك في الربع نفسه من العام الماضي.وخلال عام 2019، سجلت "نتفليكس" إيرادات بقيمة 20.15 مليار دولار، مقارنة مع 15.7 مليار دولار في العام السابق له.كما سجلت أرباحاً عند 1.8 مليار دولار في 2019، مقارنة مع 1.2 مليار دولار في 2018.وعند نهاية تعاملات اليوم، انخفض سهم "نتفليكس" بنحو 0.5 بالمائة إلى 338.1 دولار.