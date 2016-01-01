سوبارو تكشف عن كروس اوفر اختبارية كهربائية بالتعاون مع تويوتا

آخر الأخبارعلم وتقنية › سوبارو تكشف عن كروس اوفر اختبارية كهربائية بالتعاون مع تويوتا

صورة الخبر: سوبارو تكشف عن كروس اوفر اختبارية كهربائية بالتعاون مع تويوتا
سوبارو تكشف عن كروس اوفر اختبارية كهربائية بالتعاون مع تويوتا

أعلت سوبارو يوم الاثنين عن تحويل جميع مجالها للمولدات الكهربائية بحلول 2035 والآن كشفت الشركة عن أول سيارة اختبارية كهربائية ستمهد للكروس اوفر الجديدة التي تعمل عليها حاليا بالتعاون مع تويوتا.

وستنطلق هذه الكروس اوفر في الأسواق قبل 2025، ونرى في السيارة الاختبارية تصميما خارجيا جريئا بزوايا حادة مع تخليها عن الشبك الأمامي كما هو المعتاد مع السيارات الكهربائية، وإن حافظت على فتحات تهوية مزيفة على جوانب المقدمة لأسباب جمالية فحسب.

ويتضح من تصميم ووضعية الزجاج الأمامي اهتمام سوبارو بجعل الداخلية واسعة قدر الإمكان، كما أن خط السقف مسطح لإعطاء مساحة تحريك رأس معتبرة للركاب الخلفيين، ولكن لنتذكر أن هذه سيارة اختبارية وقد يكون الموديل الإنتاجي مختلفا لحد كبير.

وقد أكدت تويوتا وسوبارو في 2019 على تعاونهم لتطوير منصة كهربائية تدعم موديلات SUV جديدة من الشركتين كما ستكون المنصة مرنة لدعم موديلات سيدان كهربائية أيضا في المستقبل.

صورة الخبر: سوبارو تكشف عن كروس اوفر اختبارية كهربائية بالتعاون مع تويوتا

المصدر: المربع نت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سوبارو تكشف عن كروس اوفر اختبارية كهربائية بالتعاون مع تويوتا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
77912

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager