

مشاهدة داخلية فورد برونكو الصغيرة لأول مرة مشاهدة داخلية فورد برونكو الصغيرة لأول مرة

استطاعت عدسة الكاميرا التقاط صور داخلية لفورد برونكو الصغيرة الجديدة.



تغطي التمويهات معظم أجزاء الداخلية الخاصة بالـSUV الصغيرة، ويمكن ملاحظة التصميم الداخلي المقتبس إلى حد ما من شقيقتها اسكيب الجديدة خاصة الشاشة الوسطية ومجموعة التحكم أسفل منها، عدا ذلك فقد غيرت فورد موضع مخارج التكييف كما أضافت لوحة عدادات مختلفة تبدو كلوحة رقمية.



يتوقع أن تصل السيارة في وقت ما من العام الجاري كموديل للعام المقبل بمحركات 1.5 لتر، 2.0 لتر، و2.5 لتر للفئة العليا بقوة تصل لـ209 حصان في الفئة الهجينة، وبنظام دفع رباعي.















