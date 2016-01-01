

“بالأرقام” ترتيب أعلى 10 شركات سيارات مبيعاً في العالم لعام 2019 “بالأرقام” ترتيب أعلى 10 شركات سيارات مبيعاً في العالم لعام 2019

ظهرت بيانات مبيعات السيارات العالمية لعام 2019، لنرى أن تويوتا حافظت على المركز الأول كالعادة عالميا لتحصل على 10.2% من حصة السوق بمبيعات 8,683,049 مليون سيارة.



وذهب المركز الثاني لفولكس فاجن، والتي حصلت على 7.6% من حصة السوق بمبيعات 6.4 مليون سيارة، ويُذكر أن فولكس فاجن بدأت 2010 بحصة 7.3%.



ورغم معاناة فورد من تراجع المبيعات إلا أنها حافظت على المركز الثالث بحصة سوقية 5.6% ومبيعات 4.7 مليون سيارة، وهو تراجع سنوي 7.8% من 2018.

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في المركز الرابع نرى هوندا بمبيعات 4.6 مليون سيارة، وفي الخامس نيسان بـ 4.3 مليون سيارة، وفي السادس هيونداي بـ 4.2 مليون سيارة، وتكمل شيفروليه وكيا ومرسيدس وبي ام دبليو قائمة أكبر عشر صانعات سيارات بالعالم.نتائج الترتيب أتت كما يلي وفق Focus2Move:1- تويوتا: 8,683,049 سيارة – 10.24 بالمئة2- فولكس واجن: 6,436,548 سيارة – 7.59 بالمئة3- فورد: 4,735,575 سيارة – 5.59 بالمئة4- هوندا: 4,630,868 سيارة – 5.46 بالمئة5- نيسان: 4,366,453 سيارة – 5.15 بالمئة6- هيونداي: 4,279,155 سيارة – 5.05 بالمئة7- شفروليه: 3,831,566 سيارة – 4.52 بالمئة8- كيا: 2,843,637 سيارة – 3.35 بالمئة9- مرسيدس: 2,490,999 سيارة – 2.94 بالمئة10- بي ام دبليو: 2,219,773 سيارة – 2.62 بالمئة