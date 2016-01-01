تعرف على أسعار فورد توروس 2020 الجديدة كلياً في السعودية

وصلت فورد توروس 2020 الجديدة كلياً مؤخراً إلى السعودية لدى توكيلات الجزيرة ومحمد يوسف ناغي، وهي تتمتع بتصميم جذاب مع قدر كبير من التقنيات الحديثة والمتقدمة، فدعونا نتعرف اليوم على أسعارها.
تأتي تورس 2020 أطول وأعرض من السابق مستندة على نسخة ممتدة من منصة CD4 المستخدمة لطراز فيوجن وتأتي بتصميم مميز وطابع أكثر حداثة وجاذبية بجانب مساهمة الهيكل الجديد يجعلها تبدو أطول وأعرض قليلاً مع بقاء قاعدة العجلات بنفس أبعادها.
من الداخل تأتي بكونسول وسطي بتصميم مميز وشاشة عرض تحتوي على العديد من الخيارات الترفيهية والتقنيات الجديدة مع مساحة مقود بتصميم جديد.
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