

تساعد المعاقين والمسنين على ممارسة الرياضة بطريقة مبتكرة تساعد المعاقين والمسنين على ممارسة الرياضة بطريقة مبتكرة

تقوم مدربة شخصية بريطانية بجلب المتعة واللياقة البدنية للعملاء المسنين الذين قد تصل أعمار بعضهم إلى 92 عاماً، وذلك عبر ممارسة التمارين الرياضية على نوع خاص من الكراسي.

تستخدم مدربة اللياقة البدنية المؤهلة، إيما فيشر خبرتها في تقديم تمارين خفيفة للأشخاص المسنين والمعاقين وهم جالسين على مجموعة من الكراسي التي أعدت خصيصاً لهذا الغرض.



وتتميز التمارين التي طورتها فيشر بكونها غير مجهدة، وبقدرتها على تحقيق التوازن وتقوية عضلات المتمرنين بشكل تدريجي ومساعدتهم على ممارسة نشاطاتهم اليومية بشكل متوازن دون الحاجة لمساعدة الآخرين.

وقد جاءت فكرة التدريبات في وضعية الجلوس، بعد أن شعرت فيشر بالإحباط بسبب عدد الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة دروس التمرين أو التوقف عن حضورها بسبب محدودية حركتهم.





وقالت فيشر لموقع "ميترو" الإلكتروني: " أستقبل الكثير من المتدربين الذين تتراوح أعمارهم بين خمسين وثمانين عاماً. أرى في عيونهم السعادة لأنهم يتمكنون من ممارسة الرياضة رغم إعاقتهم أو ضعف حركتهم"

وإلى جانب التمرين البدني، تقول فيشر إن المتدربين يمارسون الدردشة مع بعضهم البعض ويتبادلون ذكريات الماضي، إذ تفيد هذه المحادثات والدردشات في إعطاء المشاركين دفعة قوية لصحتهم العقلية.

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