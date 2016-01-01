

طبيب يدوّن القرآن بقلمه الجاف: 3 آلاف حرف فى صفحة واحدة طبيب يدوّن القرآن بقلمه الجاف: 3 آلاف حرف فى صفحة واحدة

«من رحم المعاناة يولد الإبداع»، هو عنوان موجز لما ألم بحياته، فلولا تعرضه لظروفه الاستثنائية منذ الصغر لما وصل إلى مستواه الحالى، كيف لا وهو من كسب رزقه بالكتابة والتخطيط بغية كسب رزقه بعد انفصال أبويه، وهو ما انتهى به إلى تدوين 41 آية من سورة الكهف فى صفحة واحدة بقلم جاف، أى ما يقرب من 3000 حرف.



«توليت مسؤولية نفسى من وأنا فى أولى إعدادى»، بهذه الكلمات افتتح الدكتور أحمد رجب، الشهير بمعاذ عطيتو، روايته لـ«المصرى لايت»، قائلًا إنه عمل فى هذه الفترة من حياته حتى لا يطلب أى مبلغ مالى من أحد، ومن هذا المنطلق «أنعم الله علىّ بموهبة الرسم وكتابة الخط العربى، حتى تحولت إلى مصدر دخل لى».



بدأ «عطيتو» حياته العملية بالكتابة على المتاجر والرسم على البيوت ومراكز الشباب، بعد تعلمه التدوين بالخط العربى خلال المرحلة الابتدائية، حينما لاحظ معلموه تميز خطه عن أقرانه، ليتحول تحفيزهم إلى واقع على الجدران.

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لجأ «عطيتو» خلال هذه الفترة إلى تقليد خط الكتب المدرسية دون معرفة القواعد، كما شرع فى شراء أقلام عريضة وتدريب نفسه على الكتابة بها، ودوّن من خلالها أدعية دخول المسجد، القريب من محل إقامته بالأقصر، والخروج منه والوضوء على الورق وألصقها على الجدران.وسعيًا منه لتطوير نفسه، اضطر «عطيتو» إلى شراء كتب قواعد الخط العربى، فيما لجأ لاستعمال القلم الجاف لأن كتابته وخطه أقرب كثيرًا إلى الناس، من واقع استعمالهم له يوميًا، كما أنه غير معقد كحال أدوات الخط العربى التى تختلف مقاساتها: «هو بسيط وهيوصل لأنظارهم وقلوبهم بصورة أفضل وأجمل».تعلّم «عطيتو» القراءة والكتابة داخل الكتّاب دفعه إلى تدوين آيات الذكر الحكيم بخط يده، وعن هذا يروى: «أول ما رأته عينى من الكتابة كتابة المصحف الشريف، فكان لها عظيم الأثر فى نفسى وكنت دايما أحاول تقليد خط المصحف حتى قبل دخول المدرسة، ده كان أول وأكبر دافع لنفسى لكتابة المصحف».كتب «عطيتو» بخط يده وباستعمال القلم الجاف عددا من سور القرآن الكريم، من بينها «البلد» و«العلق» و41 آية من «الكهف» وآية الكرسى، ونشر ما دوّنه عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بغرض «ابتغاء الأجر ونشر الخير وتذكير الناس بكتاب الله» حسب قوله: «ردود الفعل كلها كانت إيجابية وتحفيزية، كل ده يعتبر تمرين بداية كتابة القرآن إن شاء الله».ولا يخشى «عطيتو» من فكرة كتابة المصحف بخط يده، بموجب تخرجه فى جامعة الأزهر ودراسته لأحكام التجويد والترتيل والقراءة والتشكيل الصحيح للمصحف على رواية حفص عن عاصم.تميز «عطيتو» امتد إلى مشاركاته فى الفعاليات الرسمية، فقدم أعمالًا ضمن مسابقات وزارة الشباب والرياضة، كان آخرها العام الماضى محتلًا المركز الأول بمدينة الأقصر فى مهرجان إبداع بالموسم الثانى.وحرص «عطيتو»، رغم كسب قوت يومه من الكتابة والرسم، على تحقيق حلم والدته بأن يكون طبيبًا، وفى هذا الشأن يروى: «والدتى كان حلمها إنى أكون طبيب فى المستقبل، ولما وصلت لسنة تالتة ثانوى أزهرى كان هدفى أجيب مجموع يدخلنى كلية الطب، لكنى كنت مشغول فى الرسم عشان أوفر مصاريف الدروس».وانقلب انشغال «عطيتو» بالرسم إلى رسوبه فى نهاية العام الدراسى، وتكرر الأمر فى السنة الثانية، لكن «الثالثة ثابتة» واستطاع إحراز مجموع أهّله للالتحاق بكلية الطب البشرى فى محاولته الأخيرة، وخلال سنوات دراسته الـ7 استمر فى عمله بالرسم، رغم ما تعرض له من هجوم من بعض زملائه.انخرط «عطيتو» فى مجاله الطبى بعد تخصصه فى طب وجراحة العيون، محاولًا الموازنة بين عمله الطبى والفنى: «هوايتى كانت بمثابة عمل ودخل ليا لسد مصاريف الدراسة، ولكن بعد البدء فى العمل كطبيب بقى الوقت قليل جدًا لممارسة هواية الخط والرسم كالسابق، إلا إنه فى وقت فراغى دايما بكتب آيات أو أقوم بالرسم، لإنها بالنسبالى أسلوب حياة مقدرش انقطع عنها».تطلعات «عطيتو» لمستقبله فى الكتابة لا تزال مستمرة رغم انشغاله بالدراسات العليا، متمنيًا تحقيق حلمه بتدوين القرآن الكريم كاملًا بخط يده ويُطبع ويُنشر: «نفسى ألاقى مؤسسة تدعمنى فى مشروعى ده وحلمى»، كما يهدف إلى وضع أعمال فنية له فى معرض خاص به.