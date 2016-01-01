

"المظاهر بتخدع" حيوانات "كيوت" لديها القدرة على قتلك "المظاهر بتخدع" حيوانات "كيوت" لديها القدرة على قتلك

بعيون واسعة تشبه الأطفال، وجسد صغير، يقف حيوان صغير يبحث عما يأكله، قد تشعر أنه "كيوت" لكنه في الحقيقة حيوان مفترس قادر على التهامك وقتلك في وقت قصير للغاية.



فوفقًا لما نشر بموقع "brightside" البعض لا يمكنهم العيش بدون الحيوانات الأليفة، فهي تجعلنا نعجب بها، ومع ذلك هل تتخيل أن بعض الحيوانات الرقيق قد يكون قاتل.



ويرصد الموقع أبرز الحيوانات تبدو لطيفة ودودة ولكنها في حقيقة الأمر مفترسة وقاتلة..

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ختم الفهدحيوان برمائي يشبه إلى حد ما الفقمة أو "كلب البحر" لكنه بألوان براقة تميل عادة إلى الأصفر والأبيض والأسود، وعندما تشاهدها فإنك ربما لن تتوقع أنها مؤذية، لكن وفقًا للباحثين فإن "ختم الفهد" أظهر سلوك عدواني.كما أن هذا الحيوان يتغذى على طيور البطريق.البانداذلك الحيوان الضخم ذو اللون الأبيض والأسود ونصفه أنه "كيوت"، يبدون أبرياء وعاجزين لدرجة اعتبارهم رمزا للسلام والعطف.ومع ذلك فإنك إذا تعديت على منطقة الباندا فإنها ستظهر عدوانية يمكن أن تؤدي لقتلك، بسبب طبيعتها العنيفة أحيانًا.البجعةالبجعات هي رمز للخيال الرومانسي، وهي مرتبطة بالحب الحقيقي، هذه المخلوقات تبدو رقيقة، لكنها يمكن أن تؤذيك حقًا، إذا شعرت بالتهديد، لذلك لا تعطهم طعاما غير مناسب، لأنهم يراقبونك.آكل النمليبدو هذا الحيوان غير مؤذي، فهو بدون أسنان، فكيف يمكن لحيوان آكل النمل أن يصيب الإنسان؟ لكن يجب الانتباه إلى أنه يمتلك مخالب.وآكل النمل يمتلك المخالب في التنقيب عن الطعام، ولن يتردد في استخدامها للدفاع عن نفسه، ويمكنه أن يلحق بك أضرارا لا تتخيلها.الأفيالعلى الرغم من أنها ضخمة ومن أقوى الحيوانات، ويرى البعض أنها مخلوقات لطيفة وساذجة، لكن غضبها قد يكون مميتا، خاصة أنها لا تنسى الإساءة، وتخطط للانتقام.السمكة المنتفخةتلك السمكة اللطيفة، هي في الواقع الأكثر دموية، فهي تحتوي على سم قوي يمكنه قتل إنسان بالغ خلال ثواني، وتقدم تلك السمكة كوجبة شائعة في اليابان، لكن طهوها يحتاج إلى تدريب يستمر لعشرات السنوات، لتناولها بشكل آمن.الضفدع الأصفريبدو شكله جميلا، لكن المظاهر خادعة، فهذا الضفدع من أخطر أنواع البرمائيات في العالم، ويمكنه قتل 10 أشخاص بلمسه.حيوان لوريس البطيءلديه عينان جميلة تبدو بريئة للغاية، لكن للأسف فإن أسنانه تحتوي على أسوأ أنواع السم في العالم يحاكي سم الكوبرا، ويمكن لجرح بسيط منها أن يكون قاتلا.