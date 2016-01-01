لماذا يزداد الاكتئاب بين الأمريكيين في يناير؟

من فترة لأخرى يعاني بعض الأشخاص مع الاكتئاب، الذي أشارت دراسات إلى تعرض الكثيرين له وزيادته في شهر يناير، وبينما يكون الناس في حالة من البهجة بسبب الأجواء الاحتفالية في ديسمبر، يتغير المزاج العام في يناير بسبب الطقس والمشاكل المالية.
أسباب زيادة الاكتئاب في يناير
ويغرق الأمريكيين في الديون التي تصل إلى حوالي 1300 دولار في المتوسط عند التسوق لأعياد الميلاد ورأس السنة، ويجد كثيرون أنفسهم تحت وطأة مستحقات بطاقات الائتمان في يناير.
وتقول شارون إيبرسون كبيرة المراسلين الماليين في سي إن بي سي "غالبية المستهلكين يقولون إنهم سيسددون هذه الديون خلال 3 أشهر، في حين يفضل 15% تسديد الحد الأدنى في بطاقة الائتمان، ما يزيد من فترة السداد لغاية 5 سنوات وتتراكم الفائدة إلى نحو 600 دولار"، بحسب موقع "24".
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