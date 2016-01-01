لماذا يزداد الاكتئاب بين الأمريكيين في يناير؟

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لماذا يزداد الاكتئاب بين الأمريكيين في يناير؟

من فترة لأخرى يعاني بعض الأشخاص مع الاكتئاب، الذي أشارت دراسات إلى تعرض الكثيرين له وزيادته في شهر يناير، وبينما يكون الناس في حالة من البهجة بسبب الأجواء الاحتفالية في ديسمبر، يتغير المزاج العام في يناير بسبب الطقس والمشاكل المالية.

أسباب زيادة الاكتئاب في يناير
ويغرق الأمريكيين في الديون التي تصل إلى حوالي 1300 دولار في المتوسط عند التسوق لأعياد الميلاد ورأس السنة، ويجد كثيرون أنفسهم تحت وطأة مستحقات بطاقات الائتمان في يناير.

وتقول شارون إيبرسون كبيرة المراسلين الماليين في سي إن بي سي "غالبية المستهلكين يقولون إنهم سيسددون هذه الديون خلال 3 أشهر، في حين يفضل 15% تسديد الحد الأدنى في بطاقة الائتمان، ما يزيد من فترة السداد لغاية 5 سنوات وتتراكم الفائدة إلى نحو 600 دولار"، بحسب موقع "24".

وبجانب الديون فإن هذا الشهر يشهد الاضطرابات العاطفية الموسمية، وهي مشكلة مزاجية تحدث عندما تتغير الفصول، وعادة ما تبدأ في الخريف والشتاء وتستمر حتى الربيع.

وقالت الدكتورة ويندي وولش: "قلة الضوء تسبب أعراض الاكتئاب، وبحلول الأسبوع الثالث من يناير(كانون الثاني) يزداد الشعور بالإحباط، ونحن نتحدث الآن عن ثلاثة أسابيع من السنة الجديدة يعاني فيها الكثيرون من مشاكل مالية".

ولعلاج الاكتئاب ومواجهته، يمكن ممارسة التمارين الرياضية، وتوفيرالمال للأعياد قبل وقت طويل، للتحسين من المزاج، حسب موقع إنسايد إيدشن.

المصدر: الوطن

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