ماذا يفعل المريض في المنزل بعد عملية قسطرة القلب؟

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قسطرة القلب


يعاني البعض من مشاكل فى القلب أو الشرايين تستلزم اجراء قسطرة قلبية بشكل سريع. وإجراؤها على يد طبيب ماهر لا يعد السبب الوحيد للنجاة من المضاعفات والمخاطر، لكن ينبغي اتباع بعض الأشياء بعد الذهاب للمنزل.

وقدم موقع " hopkinsmedicin" أهم النصائح التى ينبغي على المريض الذي خضع لقسطرة القلب اجراؤها بعد العودة للمنزل.

- من المهم أن تتناول الأدوية وفقًا لتوجيهات الطبيب

- تحديد مواعيد المتابعة قبل مغادرة المستشفى

- تأكد من اتباع جميع تعليمات الطبيب بعناية.

- يمكن لمعظم الناس العودة إلى أنشطتهم العادية في اليوم التالي للإجراء بناءً على ما إذا كانت قد أجريت أي تدخلات إضافية خلال قسطرة القلب.

- وجود كدمة صغيرة في مكان الثقب أمر طبيعي، لكن إذا بدأ الموقع في النزيف ، نام مسطحًا واضغط فوقه بشدة لبضع دقائق، بعد ذلك ، أعد الفحص لمعرفة ما إذا كان النزيف قد توقف.
- اتصل بطبيبك إذا أصبحت الساق مع ثقب بها خدر أو قدم تشعر بالبرد أو يتحول إلى اللون الأزرق، أو تبدو المنطقة المحيطة بمكان البزل بها كدمات أكثر أو تتضخم وتخرج السوائل منه.

المصدر: موقع " hopkinsmedicin"

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