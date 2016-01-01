تركي آل الشيخ يطالب محمود الخطيب بتحديد موقفه من الرئاسة الشرفية

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صورة الخبر: المستشار تركي آل الشيخ
المستشار تركي آل الشيخ


نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، بيانًا عبر حسابه على "فيسبوك"، يُطالب فيها مجلس إدارة الأهلي بكشف موقفه من رئاسة النادي الأهلي شرفيًا.
وكان مضمون البيان الذي نشره "آل الشيخ" طلبه لمجلس إدارة الأهلي بعد توجيه التحية لهم أن يكشفوا موقفهم من الاستقالة التي تقدّم بها من قبل والتي تم منحه إياها في 2018.

وأكد تركي آل الشيخ خلال بيانه أنه يريد سرعة الرد من قبل مجلس الإدارة على هذا الأمر.

وكان "تركي" قد تقدّم باستقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي في مايو من 2018، لكن الأهلي لم يكشف في ذلك الوقت عن قبوله الاستقالة أم لا.

المصدر: elbalad

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