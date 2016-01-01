لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. ننشر مواصفات الامتحانات المقرر أداؤها غدا



المركز القومي للامتحانات المركز القومي للامتحانات



يستأنف طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي غدا الاربعاء امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2019/2020.



حيث يؤدي طلاب الصف الاول الثانوي غدا الاربعاء ، الامتحان في مادة التاريخ من 1 ظهرا لـ 2:30 ظهرا ، وذلك بشكل ورقي وليس إلكتروني.



و وفقا للمواصفات الفنية التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ، فسيتكون امتحان التاريخ لطلاب اولى ثانوي من 20 سؤالًا اختيار من متعدد.

قد يعجبك أيضا...

أما عن طلاب الصف الثاني الثانوي ، فمن المقرر أن يؤدوا غدا الاربعاء ، امتحان الكيمياء لطلاب العلمي ، والجغرافيا لطلاب الأدبي ، وسيدأ الامتحانين من 9 صباحا ويستمر حتى 11 صباحا ، وذلك بشكل إلكتروني من خلال دخول الطلاب على منصة الامتحانات الالكترونية عبر اجهزة التابلت.و وفقا للمواصفات الفنية التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ، سيتكون امتحان الكيمياء لطلاب 2 ثانوي الشعبة العلمية ، من 30 سؤالا اختيار من متعدد ، أما امتحان الجغرافيا الذي سيمتحنه طلاب الادبي فسيتكون أيضا من 30 سؤالًا اختيار من متعدد.وقد سمحت وزارة التربية والتعليم لطلاب الصفين الاول والثاني ثانوي بالدخول إلى لجان الامتحانات بالكتاب المدرسي الخاص بالمادة التي يتم امتحانها يوميا، على اعتبار أن الامتحانات تتم بنظام الكتاب المفتوح لقياس مهارة الفهم وليس الحفظ.وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية .وأوضح وزير التربية والتعليم أن حالات الغش الإلكتروني المضبوطة، اتضح انها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين علي اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات.وقال وزير التربية والتعليم: على الطالب الغشاش أن يتحمل مسئولية اختياره، حيث إنه الآن يفقد نفسه الفرصة للتعود علي النظام الجديد، ولن يجد فرصة للغش في امتحان الثالث الثانوي في صيف ٢٠٢١ وعليه ألا يلومن إلا نفسه.