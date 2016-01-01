أعلن مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بكلية الإعلام جامعة القاهرة تنظيم دورات تدريبية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المركز أن الدورات تتضمن عددا من الإعلاميين منهم الاعلامية دعاء عامر والتي تحاضر فيها في الفترة بين 18 فبراير حتى 5 مارس باستديوهات كلية الإعلام جامعة القاهرة.
جدير بالذكر أن موقع كلية الإعلام بجامعة القاهرة قام بإعلان بعض درجات الأقسام كما يستعد لتحميل نتائج طلاب باقي الفرق في الامتحانات التي انتهى منها الطلاب، عبر الموقع الالكتروني الخاص بنتائج امتحانات اعلام القاهرة.
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التعليقات على إعلام القاهرة تنظم دورات تدريبية.. 18 فبراير
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