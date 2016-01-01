إعلام القاهرة تنظم دورات تدريبية.. 18 فبراير

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صورة الخبر: كلية الإعلام جامعة القاهرة
كلية الإعلام جامعة القاهرة


أعلن مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بكلية الإعلام جامعة القاهرة تنظيم دورات تدريبية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المركز أن الدورات تتضمن عددا من الإعلاميين منهم الاعلامية دعاء عامر والتي تحاضر فيها في الفترة بين 18 فبراير حتى 5 مارس باستديوهات كلية الإعلام جامعة القاهرة.

جدير بالذكر أن موقع كلية الإعلام بجامعة القاهرة قام بإعلان بعض درجات الأقسام كما يستعد لتحميل نتائج طلاب باقي الفرق في الامتحانات التي انتهى منها الطلاب، عبر الموقع الالكتروني الخاص بنتائج امتحانات اعلام القاهرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الموقع الالكتروني للنتائج قائلين "كلية إعلام بتعلن النتائج والامتحانات شغالة".

وعلق طلاب كلية الإعلام: ده العادي كل سنة واللي ظهر درجات الميدتيرم وأعمال السنة فقط وبعض درجات الفاينل.

المصدر: elbalad

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