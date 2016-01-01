

تخفيضات تصل إلى 40 ألف جنيه على موديلات "أوبل" تخفيضات تصل إلى 40 ألف جنيه على موديلات "أوبل"

أخطرت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الرسمي في مصر لعلامة أوبل، شبكة موزعيها منذ قليل، بأحدث قائمة سعرية لطرازات أوبل، والتي شهدت تخفيضات على غالبية طرازات أوبل تصل إلى 40 ألف جنيه.



ووفقاً للقائمة السعرية، فإن "المنصور" قد أبقت على أسعار الفئة الأولى من أوبل أسترا تربو 2020 عند 320990 جنيه.



أما أسعار أوبل انسجنيا جراند سبورت إليجانس 2020 فتراجعت إلى 449990 جنيه، بدلاً من 479990

جنيه، بمقدار انخفاض بلغ 30 ألف جنيه.فيما أصبحت أسعار أوبل إنسجنيا جراند سبورت هاي لاين 2020، 489990 جنيه، بدلاً من 519990 جنيه، بمقدار انخفاض 30 ألف جنيه أيضاً.أما أوبل إنجسنيا جراند سبورت توب لاين 2019، فأصبح سعرها 559990 جنيه، بدلاً من 599990 جنيه، بمقدار انخفاض بلغ 40 ألف جنيه.كذلك فإن أوبل كروس لاند إليجانس 2020، أستقرت أسعارها عندها 319990جنيه، فيما ارتفع سعر أوبل كروس لاند توب لاين 2020، إلى 344990 بدلاً من 339990، بمقدار ارتفاع بلغ 5 آلاف جنيه.فيما شهدت أسعار جراند لاند إليجانس 2020 تراجعاً بلغ 30 ألف جنيه، حيث أصبحت أسعارها 419990 جنيه، 449990 جنيه، اما فئة "هاي لاين 2020"، فأصبح سعرها 449990 جنيه، بدلاً من 484990 جنيه، بمقدار انخفاض بلغ 35 ألف جنيه، فيما أصبح سعر فئة "x توب لاين 2020"، 489990 جنيه، بدلاً من 529990 جنيه، بمقدار انخفاض بلغ 40 ألف جنيه.



