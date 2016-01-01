انخفاص سعر شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2020 لجميع الفئات 20 ألف جنيه

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صورة الخبر: انخفاص سعر شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2020 لجميع الفئات 20 ألف جنيه
انخفاص سعر شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2020 لجميع الفئات 20 ألف جنيه

أعلن وكيل شيفروليه في مصر عن بدء تخفيضات جديدة على أسعار سياراتها أبرزها تخفيض أسعار موديلات ماليبو
في السوق المصري والتي تأتي لمنافسة بيجو 508 وأوبل انسجنيا ، وجاء تخفيض
السيارة ليصل الي 20 ألف جنيه حيث تتاح في السوق المحلي موديلات 2019
في الوقت الحالي.

شيفرولية ماليبو
chevrolet malibu 2020

وجاء تخفيض سعر الفئة الأولي من السيارة
بمعدل 20 ألف جنيه من 389.990 ألف جنيه الي 369.990 ألف جنيه ، بينما
انخفض سعر الفئة الثانية منها من 419.990 ألف جنيه الي 399.990 ألف جنيه
بخصم 20 ألف جنيه، فيما شملت التخفيضات الفئة الثالثة من السيارة التي
انخفض سعرها بواقع 20 ألف جنيه من 449.990 ألف جنيه الي 429.990
ألف جنيه.

صورة الخبر: انخفاص سعر شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2020 لجميع الفئات 20 ألف جنيه

صورة الخبر: انخفاص سعر شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2020 لجميع الفئات 20 ألف جنيه

صورة الخبر: انخفاص سعر شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2020 لجميع الفئات 20 ألف جنيه

المصدر: صدى البلد

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