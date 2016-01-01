صيانتك في 60 دقيقة.. المنصور للسيارات تطلق خدمة “إكسبريس" الجديدة في فرع التجمع

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صورة الخبر: صيانتك في 60 دقيقة.. المنصور للسيارات تطلق خدمة “إكسبريس" الجديدة في فرع التجمع
صيانتك في 60 دقيقة.. المنصور للسيارات تطلق خدمة “إكسبريس" الجديدة في فرع التجمع

عملاء شيفروليه وأوبل على موعد مع خدمة فريدة من نوعها في السوق المصري وهي منصور إكسبريس والتي تقوم على تقديم خدمات الصيانة السريعة لعملاء شيفرولية وأوبل في فرع التجمع خلال 60 دقيقة فقط.

وتهدف خدمة " منصور إكسبريس " إلى توفير الوقت الثمين لعملاء شيفرولية وأوبل وإنجاز أعمال الصيانة السريعة الخاصة بهم في 60 دقيقة فقط دون تحمل أية أعباء أو رسوم إضافية، فقط عن طريق الحجز المسبق.

" منصور إكسبريس " تؤكد أن المنصور للسيارات مازالت مستمرة في تقديم سلسلة الخدمات الـ 5 نجوم التي بدأت في تقديمها منذ بداية العام لعملاء شيفرولية وأوبل، ما يجعلهم دائما في المقدمة.

وتضاف هذه الخدمة إلى سلسلة من خدمات الصيانة الحصرية والمميزة لعملاء شيفرولية وأوبل منها منصور بلس وتقسيط الصيانة بدون فوائد بالإضافة إلى العروض التي لا تتوقف طوال العام.

المصدر: اخبار اليوم

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