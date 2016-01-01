كأس العالم 2022
أسفرت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 عن وقوع مصر بالمجموعة الـ وذلك ضمن فعاليات الحفل الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة.
وجاءت جميع المجموعات التي أسفرت عنها القرعة كالاتي:
المجموعة الاولى
الجزائر
بوركينا فاسو
نايجر
جيبوتي
المجموعة الثانية
تونس
زامبيا
موريتانيا
غينيا الاستوائية
المجموعة الثالثة
نيجيريا
الرأس الأخضر
افريقيا الوسطى
ليبيريا
المجموعة الرابعة
الكاميرون
كوتديفوار
موزابيق
مالاوي
المجموعة الخامسة
مالي
اوغندا
كينيا
روندا
المجموعة السادسة
مصر
الجابون
ليبيا
انجولا
المجموعة السابعة
غانا
جنوب افريقيا
زيمبابواي
اثيوبيا
المجموعة الثامنة
السنغال
الكونغو
نامبيا
توجو
المجموعة التاسعة
المغرب
غينيا
غينيا بيساو
السودان
المجموعة العاشرة
جمهورية الكونغو
بنين
مدغشقر
تانزانيا
وجاءت المواعيد المحددة لتصفيات مونديال 2022 كالتالي:
الجولة الأولى: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020
الجولة الثانية: من 9 إلى 17 نوفمبر 2020
الجولتان الثالثة والرابعة: من 22 إلى 30 مارس 2021
الجولة الخامسة: من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021
الجولة السادسة: من 4 إلى 12 أكتوبر 2021
كما ستقام مباراتي الدور الإقصائي النهائي في الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر 2021.
وجاءت مصر في قرعة التصفيات قبل سحبها على رأس إحدى المجموعات العشرة طبقا للتصنيف، وهو بالطبع جنبها التصادم المبكر مع إحدى القوى العظمى في القارة السمراء والممثلة في السنغال والجزائر والمغرب وغانا وتونس.
التعليقات على مباريات نارية .. تعرف على مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2022
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