مباريات نارية .. تعرف على مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2022



كأس العالم 2022 كأس العالم 2022



أسفرت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 عن وقوع مصر بالمجموعة الـ وذلك ضمن فعاليات الحفل الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة.



وجاءت جميع المجموعات التي أسفرت عنها القرعة كالاتي:

المجموعة الاولى

الجزائر

بوركينا فاسو

نايجر

جيبوتي



المجموعة الثانية

تونس

زامبيا

موريتانيا

غينيا الاستوائية

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المجموعة الثالثةنيجيرياالرأس الأخضرافريقيا الوسطىليبيرياالمجموعة الرابعةالكاميرونكوتديفوارموزابيقمالاويالمجموعة الخامسةمالياوغنداكينيارونداالمجموعة السادسةمصرالجابونليبياانجولاالمجموعة السابعةغاناجنوب افريقيازيمبابواياثيوبياالمجموعة الثامنةالسنغالالكونغونامبياتوجوالمجموعة التاسعةالمغربغينياغينيا بيساوالسودانالمجموعة العاشرةجمهورية الكونغوبنينمدغشقرتانزانياوجاءت المواعيد المحددة لتصفيات مونديال 2022 كالتالي:الجولة الأولى: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020الجولة الثانية: من 9 إلى 17 نوفمبر 2020الجولتان الثالثة والرابعة: من 22 إلى 30 مارس 2021الجولة الخامسة: من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021الجولة السادسة: من 4 إلى 12 أكتوبر 2021كما ستقام مباراتي الدور الإقصائي النهائي في الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر 2021.وجاءت مصر في قرعة التصفيات قبل سحبها على رأس إحدى المجموعات العشرة طبقا للتصنيف، وهو بالطبع جنبها التصادم المبكر مع إحدى القوى العظمى في القارة السمراء والممثلة في السنغال والجزائر والمغرب وغانا وتونس.