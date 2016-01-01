

تخفيض يصل إلى 35 ألف جنيه على سعر كيا سبورتاج 2020 في مصر تخفيض يصل إلى 35 ألف جنيه على سعر كيا سبورتاج 2020 في مصر

شهدت كيا سبورتاج أول تخفيض على سعرها في عام 2020 الجديد، وذلك بعد أن أعلنت الشركة المصرية للتجارة والتوكيلات (EIT) باعتبارها وكيل لسيارات كيا في مصر عن خفض سعر موديل 2020 من هذه السيارة المتاحة بالسوق المحلي، حيث بلغت هذه التخفيضات 35 ألف جنيه وبذلك أصبحت أسعار فئات السيارة كالتالي:



فئة أولى من 429 ألف و900 جنيه إلى 394 ألف و900 جنيه (تخفيض 35 ألف جنيه).



- فئة ثانية من 459 ألف و900 جنيه إلى 434 ألف و900 جنيه (تخفيض 25 ألف جنيه).

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- فئة ثالثة من 469 ألف و900 جنيه إلى 444 ألف و900 جنيه (تخفيض 25 ألف جنيه).- فئة رابعة من 499 ألف و900 جنيه إلى 474 ألف و900 جنيه (تخفيض 25 ألف جنيه).- فئة خامسة من 509 ألف و900 جنيه إلى 484 ألف و900 جنيه (تخفيض 25 ألف جنيه).- فئة سادسة من 534 ألف و900 جنيه إلى 509 ألف و900 جنيه (تخفيض 25 ألف جنيه).- فئة سابعة من 544 ألف و900 جنيه إلى 519 ألف و900 جنيه (تخفيض 25 ألف جنيه).جدير بالذكر أن هذه الفئات جميعها تشترك في نفس المحرك، وهو محرك كون من 4 اسطوانات، وتبلغ سعته 1600 سي سي وقوته 140 حصان وعزمه 168 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.