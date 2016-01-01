تلقت «الدستور» اتصالًا هاتفيًا من النادي الأهلي يؤكد استجابة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، لنداء الطفل على أحمد هاني، بطل ألعاب القوى لذوي الهمم، الذي عبّر عن حلمه بلقاء بيبو، خلال مقابلة مع «الدستور» اليوم.
«طلب لـ بيبو».. طفل من ذوي الهمم يحلم بلقاء الخطيب ودخول الأهليورحب بيبو باستقبال اللاعب ظهر السبت المقبل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وسيلعب معه بملعب مختار التتش، ويلتقط بعض الصورة التذكارية، وتلبية كل ما تحدث عنه في حواره مع «الدستور».
كانت «الدستور» قد التقت باللاعب الذي عبر عن عشقه لبيبو، وحلمه بلقائه، وهو ما أكدته والدته أيضًا، بأنها تمنى نفسها بأن يوافق الخطيب على طلب نجلها، لأنه سيسعده كثيرًا.
يقول علي، 13 عامًا، وهو في الصف الثاني الإعدادي إنه يطمح فى أن يدخل النادى الأهلى ويلعب هناك، قائلًا لـ"الدستور": "نفسي أدخل النادي الأهلى ولو مرة واحدة وألعب جوا يا كابتن محمود".
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التعليقات على الخطيب يستجيب لمبادرة «الدستور» ويستقبل بطل ذوي الهمم
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