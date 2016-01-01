

زيت اللوز الحلو.. 5 فوائد مذهلة للبشرة والجلد زيت اللوز الحلو.. 5 فوائد مذهلة للبشرة والجلد

يعتبر زيت اللوز الحلو من أفضل أنواع الزيوت المغذية وهي أيضا مفيدة للصحة بوجه عام وللجمال بوجه خاص، حيث أنه غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية، كما يساعد زيت اللوز الحلو في معالجة المشاكل المختلفة التي تتعرض لها البشرة حيث يقوم بتغذيتها للحصول على بشرة مشرقة وناعمة وصحية وإليك أهم فوائده:



تبييض البشرة



يعد زيت اللوز الحلو من أهم العوامل المساعدة في تبييض وتفتيح وتوحيد لون البشرة وذلك عن طريق إزالة الكلف والقضاء على البقع الداكنة، لذا تحصل البشرة على إطلالة مشرقة، هذا ويمكن تكوين هذه الوصفة بمزج ملعقة طعام من الحليب الجاف وملعقة من رذاذ الليمون مع ملعقة من العسل ثم خلط المكونات جيدا مع ملعقتين من زيت اللوز الحلو ثم وضع المزيج على الوجه لمدة ربع ساعة وشطفه بالماء الدافئ للحصول على بشرة مشرقة.

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القضاء على الهالات السوداءيعاني كثير من الأشخاص وخاصة السيدات من مشكلة الهالات السوداء المزعجة، ويمكن التخلص منها عن طريق تدليك محيط العينين بخليط من زيت اللوز الحلو وعصير الليمون كل ليلة قبل النوم، وبعد فترة قصيرة من استخدام الخلطة ستلاحظ الفرق.تنظيف وتقشير البشرةيساعد زيت اللوز الحلو في التخلص من عيوب وشوائب البشرة وذلك عن طريق استخدام مزيج من ملعقة طعام من هذا الزيت مع ملعقة صغيرة من السكر والملح، ونقوم بفرك الوجه بهذا الخليط جيدا فيتم التخلص من البثور والرؤوس السوداء وحب الشباب.حماية البشرة من التجاعيد والتقشفاتيساعد زيت اللوز الحلو على تأخير ظهور علامات الشيخوخة نتيجة التقدم في العمر ويتم ذلك من خلال تدليك البشرة به كل يوم قبل النوم ثم تركه على الوجه لليوم التالي، فيقوم هذا الزيت بوقاية البشرة من خطوط التجاعيد الواضحة ويحميها من التقشفات ويقضي على علامات التمدد من خلال شد البشرة مما يجعل البشرة تستمتع بإطلاله ناعمة وصحية لذا يساعد على الظهور بعمر أقل مما هو في الواقع.علاج لأمراض الجلد والبشرة الحساسةيعالج زيت اللوز الحلو التهابات الجلد ويحد من تفاقم مشاكل الجلد، كما أنه مهدئ من التهيج المسبب للحكة والاحمرار، ويعد أيضا العلاج الأمثل للصدفية والحروق والإكزيما ويتم ذلك عن طريق دهن الجزء المصاب بهذا الزيت كل يوم.