

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020 أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020

تعتبر أسعار الذهب من الأمور التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الزواج من الرجال والنساء، كما أنها تهم المستثمرين؛ نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أنه أصبح الملاذ الآمن للكثيرين في التوقيت التي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من دول العالم.



وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:



أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24: 779 إلى 782

عيار 22: 714 إلى 717

عيار 21: 682 إلى 684

عيار 18: 585 إلى 586

عيار 14: 455 إلى 456

عيار 12: 390 إلى 391

الأونصية: 24240 إلى 24311

الجنيه الذهب: 5456 إلى 5472

الكيلو: 779429 إلى 781714

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ثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصريالوحدة السعر بالجنيه المصرياسعار الذهب عيار 24: 791.73سعر الذهب عيار 22: 725.76اسعار الذهب عيار 21: 692.78اسعار الذهب عيار 18: 593.81سعر الذهب عيار 14: 461.85سعر الذهب عيار 12: 395.87سعر الذهب عيار 9: 296.90أسعار أوقية الذهب: 24623أسعار جنيه الذهب: 5542 جنيهأسعار كيلو الذهب: 791730 جنيه