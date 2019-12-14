

انخفض 3 قروش.. الدولار يسجل 15.74 جنيه بالبنك المركزي انخفض 3 قروش.. الدولار يسجل 15.74 جنيه بالبنك المركزي

تراجع سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، 3 قروش أمام الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة مقارنة بتعاملات أمس، إذ وصل في البنك المركزي 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع، وفي بنك عودة 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.



وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري، 15.76 جنيه للشراء، 15.86 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء، 15.83 جنيه للبيع، بالبنك التجاري الدولي.



وفي تعاملات أمس، سجل سعر الدولار 15.77 جنيه للشراء، 15.87 جنيه للبيع، وفي بنك عودة 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع.