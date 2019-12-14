بنوك مركزية عالمية تبحث مستقبل العملات الرقمية

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بنوك مركزية عالمية تبحث مستقبل العملات الرقمية

قال بنك إنجلترا المركزي والبنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء إن بنوكا مركزية رئيسية ستبحث معا إمكانية إصدار عملات رقمية خاصة بها وسط حديث متصاعد عن مستقبل المال ومن سيتحكم فيه.

وأضاف البنكان أن البنوك المركزية لبريطانيا ومنطقة اليورو واليابان والسويد وسويسرا ستتبادل خبراتها في إطار مجموعة جديدة يرأسها بينوا كوير، وهو مسؤول سابق في البنك المركزي الأوروبي، بالتعاون مع بنك التسويات الدولية.

وتسرع البنوك المركزية في أنحاء العالم خطى دراسة إمكانية إصدار عملات رقمية خاصة بها بعد سعي فيسبوك لإصدار العملة ليبرا.



ويبدو أن البنك المركزي الصيني يتصدر السباق بين البنوك الرئيسية وأنه بصدد إصدار عملته الإلكترونية، وإن كانت تفاصيل هذا المشروع مازالت شحيحة جدا.



وقال بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في بيان ”المجموعة ستعكف على تقييم... الخيارات الاقتصادية والعملية والفنية لتصميم (العملة)، بما في ذلك التوافق عبر الحدود؛ فضلا عن نقل المعرفة فيما يتعلق بالتكنولوجيات الناشئة“.

المصدر: صدى البلد

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