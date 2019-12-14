

أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم 21 يناير أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم 21 يناير

شهدت أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020، حالة من الاستقرار النسبي، ليسجل سعر الطن نحو 820 جنيهًا مقابل 840 جنيهًا للطن، وفقًا لأحدث الأسعار بالسوق المصرية.



سجل سعر الأسمنت المسلح 790 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 775 جنيهًا للطن، وبلغ أسمنت المخصوص 778 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 773 جنيهًا للطن، وأسمنت لسويدي 795 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 775 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 790 جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بني سويف 800 جنيه للطن، وأسمنت العسكري 770 جنيهًا للطن.



وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 723 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 720 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 730 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 730 جنيهًا للطن.

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وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 830 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 815 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 828 جنيهًا للطن.واستقرت أسعار الجبس، ليسجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 700 جنيه للطن، بينما سجل جبس المعمار 690 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن، وجبس السويس 580 جنيهًا للطن.