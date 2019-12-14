تباينت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21- 1-2020 فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى.
وسجل سعر اللحوم الكندوز بين 110 وحتى 140 جنيها للكيلو بانخفاض 10 جنيهات واللحوم البتلو من 140 الى 180 واللحم المفروم من 100-130 جنيها والسجق 110-125 جنيها.
وتراوحت أسعار اللحم الجاموسي من 130 الى 160 جنيها.
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التعليقات على ارتفاع الجملى وانخفاض الكندوز.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21-1-2020
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