ارتفاع الجملى وانخفاض الكندوز.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21-1-2020

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ارتفاع الجملى وانخفاض الكندوز.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21-1-2020

تباينت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21- 1-2020 فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى.

وسجل سعر اللحوم الكندوز بين 110 وحتى 140 جنيها للكيلو بانخفاض 10 جنيهات واللحوم البتلو من 140 الى 180 واللحم المفروم من 100-130 جنيها والسجق 110-125 جنيها.

وتراوحت أسعار اللحم الجاموسي من 130 الى 160 جنيها.

وشهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 150 جنيها ، وتراوح سعر كيلو اللحوم الجملي بين 100 – 120 جنيها بارتفاع 10 جنيهات .

المصدر: صدى البلد

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