

ارتفاع الجملى وانخفاض الكندوز.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21-1-2020 ارتفاع الجملى وانخفاض الكندوز.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21-1-2020

تباينت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21- 1-2020 فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى.



وسجل سعر اللحوم الكندوز بين 110 وحتى 140 جنيها للكيلو بانخفاض 10 جنيهات واللحوم البتلو من 140 الى 180 واللحم المفروم من 100-130 جنيها والسجق 110-125 جنيها.



وتراوحت أسعار اللحم الجاموسي من 130 الى 160 جنيها.

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وشهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 150 جنيها ، وتراوح سعر كيلو اللحوم الجملي بين 100 – 120 جنيها بارتفاع 10 جنيهات .