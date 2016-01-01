التعليم: لا شكاوى من امتحان فيزياء أولى ثانوي اليوم

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم


أدى 607 آلاف و714 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي، اليوم، امتحان مادة الفيزياء (ورقيًا) وفقًا لنظام التقييم الجديد الذي يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين.

وتضمن امتحان الفيزياء للصف الأول الثانوي 20 سؤالًا جميعهم من نوعية "اختيار من متعدد"، وتم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان الفيزياء (ورقيًا).

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان التاريخ غدا الأربعاء الموافق 22 يناير 2020 في الفترة المسائية، وتُعقد الامتحانات في الفترة من 11 إلى 23 يناير 2020.

المصدر: elbalad

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