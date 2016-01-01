شاهد.. عيب يا سيد.. رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن تفاصيل مكالمته مع صالح جمعة



رضا عبدالعال - عبد الحفيظ - صالح جمعة رضا عبدالعال - عبد الحفيظ - صالح جمعة



كشف رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي الأسبق، والمدير الفني الحالي لبلدية المحلة، تفاصيل اتصال هاتفي جمع بينه وبين صالح جمعة لاعب فريق الأهلي، بعد الانتقادات التي طالته في الأيام السابقة.



وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، أعلن موقفه وطلب رحيل صالح جمعة عن المارد الأحمر، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.



وقال رضا عبد العال في فيديو نشره عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب": "لقد تحدثت مع صالح جمعة بمنتهى الأمانة، بشأن أزمته مع فايلر، وقال لي: فايلر قبل أن يأتي إلى مصر لتولي تدريب الأهلي، شاهد لي بعض شرائط الفيديو في الدوري المصري، وأشاد بأدائي، وبأداء علي معلول".

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وتابع صالح حديثه مع عبد العال: "عندما جاء فايلر إلى مصر، في أول مران له، قرر المدرب تقسيم اللاعبين لمجموعتين للتعرف علينا، صنعت تمريرتين حاسمتين في فوز مجموعتي بنتيجة 2-0، وأثنى السويسري وقتها على أدائي".وواصل: "قام فايلر باستبعادي من مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في ذهاب دور الـ32، دون أي أسباب، احترمت وجهة نظره فالمدرب السويسري لم يتحدث معي بشكل سيئ".وحول هذا الأمر، أشار رضا عبد العال إلى أن فايلر أخرج صالح جمعة من حساباته بسبب تحريض أحد أعضاء مجلس إدارة الأهلي على اللاعب.وأضاف رضا عبد العال، أن صالح جمعة، شعر بتجاهل فايلر المتكرر والمستمر له، إلى جانب خروجه من التقسيمات، والاعتماد على ناشئي الأهلي.ووجه عبد العال بعض الانتقادات لـ فايلر قائلًا: "على أي حال طالبت برحيل صالح جمعة دون أن تراه في الملعب؟ سيرحل على أي أساس؟ لماذا لم يأخذ فرصته لتقرر تقييمه أولًا قبل أن تطالب برحيله؟".وتابع بشأن تفاصيل المكالمة مع صالح قائلا: "فايلر أوصى سامي قمصان المدرب المساعد، بدخول صالح جمعة للتدريب في (الجيم) لكن اللاعب رفض، وتدخل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للتحدث مع صالح، واعتذر له".وطالب صالح جمعة سيد عبد الحفيظ بمنحه إجازة لمدة ثلاث أيام، لأنه يشعر بحالة إحباط، وبالفعل وافق مدير الكرة وأكد له أنه سيتواصل معه، لكنه لم يفعل ذلك، ثم تفاجئ اللاعب بتصريح عبد الحفيظ يقول أنه متغيب عن التمرين 4 أيام".واختتم عبد العال حديثه موجهًا رسالة إلى سيد عبد الحفيظ قائلًا: "عيب يا سيد، مش لازم يبقى فيه ضمير، ولا انت بتاكل عيش، تمنحه إجازة ثم تخرج تقول إنه متغيب عن التمرين؟ عيب.. صالح جمعة موهبة ومن أفضل اللاعبين في مصر، طالما انتم لا ترغبون في بقائه استغنوا عنه (لا بترحموا ولا بتسيبوا رحمة ربنا)".