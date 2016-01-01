رضا عبد العال: بقاء صالح جمعة يفضح جُبن إدارة الأهلي.. فيديو

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صورة الخبر: إدارة النادي الأهلي
إدارة النادي الأهلي


شن رضا عبد العال، المدير الفني لبلدية المحلة، هجومًا حادًا، على إدارة النادي الأهلي، بشأن صالح جمعة لاعب المارد الأحمر، بعد الانتقادات التي طالته في الأيام السابقة.

وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، أعلن موقفه وطلب رحيل صالح جمعة عن المارد الأحمر، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال رضا عبد العال في فيديو نشره عبر قناة الـ"يوتيوب" الخاصة به: "إلى متى سيظل مجلس إدارة النادي الأهلي جبانًا، أنتم مجلس إدارة النادي الأهلي، لماذا خائفون؟ واجهوا وقولوا صالح لازم يرحل".

وتابع رضا عبد العال: "أين المشكلة؟ خائفون من أن ينتقل إلى الزمالك؟ ينتقل للزمالك، طالما انتم لا ترغبون في بقائه، موقف غير مفهوم من إدارة الأهلي (لا بترحموا ولا بتسيبوا رحمة ربنا؟)".

وأضاف: "7 مدربين طالبوا برحيل صالح جمعة عن الأهلي لأنه لا يصلح للعب في الفريق، لماذا لم تتخذ الإدارة قرار رحيله ليرى اللاعب مصلحته؟، بـ تقتلوا موهبة من غير ذنب، كما قلت (لا بترحموا ولا بتسيبوا رحمة ربنا)".

المصدر: elbalad

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