وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر مجلس الوزراء البريطاني، وكان في استقباله رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
ويجري السيسي وبوريس جونسون، ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت لندن، مباحثات هامة بمقر مجلس الوزراء البريطاني بداونينج ستريت بلندن.
ومن المتوقع أن تركز المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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التعليقات على بالفيديو.. لحظة استقبال السيسي بمقر مجلس الوزراء البريطاني
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