بالفيديو.. لحظة استقبال السيسي بمقر مجلس الوزراء البريطاني



الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر مجلس الوزراء البريطاني، وكان في استقباله رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.



ويجري السيسي وبوريس جونسون، ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت لندن، مباحثات هامة بمقر مجلس الوزراء البريطاني بداونينج ستريت بلندن.



ومن المتوقع أن تركز المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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كما يلتقي الرئيس السيسي، بعد ظهر اليوم، بالأمير ويليام دوق كامبريدج.يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك، أمس الإثنين، في قمة الاستثمار الإفريقية- البريطانية 2020 التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن؛ بحضور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونحو 53 من زعماء ورؤساء حكومات الدول الإفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية والإفريقية.