شهادة ميلاد في 60 ثانية.. معلومات عن ماكينة السجل المدني الذكي



ماكينة السجل المدني الذكي ماكينة السجل المدني الذكي



أكد مصدر أمني بقطاع الأحوال المدنية، مساء اليوم، صحة الصورة المتداولة لماكينة إصدار شهادات الميلاد للمواطنين.



وقال المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - إن الماكينة المصورة موجودة داخل مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية، وسيتم تعميمها قريبًا أمام المواطنين في الشوارع.



وأضاف أن الماكينة تعمل طوال 24 ساعة من خلال الاتصال بالإنترنت وقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية.

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وأوضح المصدر، أن استخراج الشهادة لن يستغرق سوى دقيقة واحدة مع بدء تعميم الماكينة، في إطار جهود الدولة للرقمنة، والتيسير على المواطنين في استخراج الأوراق الرسمية بسهولة ويسر.يذكر أن طرح السجل المدني الذكي سيتزامن مع العيد الـ68 للشرطة المصرية.​