أكد مصدر أمني بقطاع الأحوال المدنية، مساء اليوم، صحة الصورة المتداولة لماكينة إصدار شهادات الميلاد للمواطنين.
وقال المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - إن الماكينة المصورة موجودة داخل مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية، وسيتم تعميمها قريبًا أمام المواطنين في الشوارع.
وأضاف أن الماكينة تعمل طوال 24 ساعة من خلال الاتصال بالإنترنت وقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية.
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التعليقات على شهادة ميلاد في 60 ثانية.. معلومات عن ماكينة السجل المدني الذكي
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