طريقة عمل مكرونة بيبروني

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل مكرونة بيبروني

صورة الخبر: مكرونة بيبروني
مكرونة بيبروني


مكرونة بيبروني من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا.

مقادير مكرونة بيبروني

مكرونة اسباجيتي مسلوقة

عصير طماطم

صلصة طماطم

جبنة موتزريلا

بيبروني
زعتر مجفف

ريحان مجفف

سكر مكعبات

مرقة

كريمة طهي

بشاميل

لحم مفروم معصج

طريقة تحضير مكرونة بيبروني

* في حلة على النار يوضع زيت مع اللحم المعصج وعليها صلصة الطماطم وعصير الطماطم وزعتر مجفف وريحان مجفف وسكر ومكعب المرقة

* تضاف إليه المكرونة وتقلب جيدا

* توضع المكرونة في طاجن فرن وعليها البشاميل بعد خلطها بالكريمة

* ترص شرائح البيبروني وعليها الجبنة الموتزاريلا.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل مكرونة بيبروني

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
48819

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager