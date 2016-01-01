طريقة عمل مكرونة بيبروني



مكرونة بيبروني مكرونة بيبروني



مكرونة بيبروني من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا.



مقادير مكرونة بيبروني



مكرونة اسباجيتي مسلوقة

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عصير طماطمصلصة طماطمجبنة موتزريلابيبرونيزعتر مجففريحان مجففسكر مكعباتمرقةكريمة طهيبشاميللحم مفروم معصجطريقة تحضير مكرونة بيبروني* في حلة على النار يوضع زيت مع اللحم المعصج وعليها صلصة الطماطم وعصير الطماطم وزعتر مجفف وريحان مجفف وسكر ومكعب المرقة* تضاف إليه المكرونة وتقلب جيدا* توضع المكرونة في طاجن فرن وعليها البشاميل بعد خلطها بالكريمة* ترص شرائح البيبروني وعليها الجبنة الموتزاريلا.