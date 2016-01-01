الملعقة السحرية قبل النوم للتخلص من فضلات البطن وطرد الديدان وحرق سعرات



بودرة قشور الرمان بودرة قشور الرمان



تنتشر خلال هذه الأيام معاناة العديد من الأشخاص من النزلة المعوية ويرجع ذلك بسبب تلوث ووجود بعض الديدان فى البطن، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تنظيف بطنك من الميكروب ورفع مناعة جسمك بتناول معلقة سحرية من هذا الخليط .



ونصح الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة، بتناول معلقة من هذا الخليط قبل النوم للتخلص من فضلات البطن وطرد الديدان، وعلاج القولون ورفع معدل المناعة والحديد في الجسم .



الملعقة من بودرة قشور الرمان :

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ملعقة من بودرة قشور اليوسفي :نصف معلقة من القرفة المطحونة. معلقة من العسل الأبيض. طريقة الاستعمال: تخلط المكونات جيدا وتؤخذ قبل النوم يوميا لمدة أسبوع وتكرر الوصفة بعد 15 يوما أخرى ويحفظ الخليط في الثلاجة.