الملعقة السحرية قبل النوم للتخلص من فضلات البطن وطرد الديدان وحرق سعرات

تنتشر خلال هذه الأيام معاناة العديد من الأشخاص من النزلة المعوية ويرجع ذلك بسبب تلوث ووجود بعض الديدان فى البطن، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تنظيف بطنك من الميكروب ورفع مناعة جسمك بتناول معلقة سحرية من هذا الخليط .
ونصح الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة، بتناول معلقة من هذا الخليط قبل النوم للتخلص من فضلات البطن وطرد الديدان، وعلاج القولون ورفع معدل المناعة والحديد في الجسم .
الملعقة من بودرة قشور الرمان :
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