طريقة تحضير سجق بالتفاح المكرمل بمذاق جديد



طريقة تحضير سجق بالتفاح المكرمل طريقة تحضير سجق بالتفاح المكرمل



تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل سجق بالتفاح المكرمل بمذاق لا يقاوم وشهى.



مقادير سجق بالتفاح المكرمل:



2 كيلو سجق



2 بصل شرائح

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بصل اخضر شرائح3 تفاح أخضر مكعباتعسلمرقةزبدةثوم مفروم اوريغانو10 حبة كرنب بروكسل مقطعة بالنصفملح وفلفلبطاطس محمرة للتقديمطريقة تحضير سجق بالتفاح المكرمل :* في طاسة على النار يوضع زيت قليل جدا مع السجق ويقلب على النار حتى ينضج* في طاسة أخرى يوضع زيت مع البصل الشرائح وعليه البصل الأخضر ثم يضاف التفاح المكعبات* يقلب ويضاف إليه البروكسل وعليه الأوريغانو مع رشة خل ومكعب مرقة* يترك حتى يتكرمل* يضاف إليه السجق ويقلب على النار ويترك ليغلي* يقدم ساخن