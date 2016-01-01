طريقة تحضير سجق بالتفاح المكرمل بمذاق جديد

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طريقة تحضير سجق بالتفاح المكرمل


تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل سجق بالتفاح المكرمل بمذاق لا يقاوم وشهى.

مقادير سجق بالتفاح المكرمل:

2 كيلو سجق

2 بصل شرائح

بصل اخضر شرائح

3 تفاح أخضر مكعبات

عسل

مرقة
زبدة

ثوم مفروم اوريغانو

10 حبة كرنب بروكسل مقطعة بالنصف

ملح وفلفل

بطاطس محمرة للتقديم

طريقة تحضير سجق بالتفاح المكرمل :

* في طاسة على النار يوضع زيت قليل جدا مع السجق ويقلب على النار حتى ينضج

* في طاسة أخرى يوضع زيت مع البصل الشرائح وعليه البصل الأخضر ثم يضاف التفاح المكعبات

* يقلب ويضاف إليه البروكسل وعليه الأوريغانو مع رشة خل ومكعب مرقة

* يترك حتى يتكرمل

* يضاف إليه السجق ويقلب على النار ويترك ليغلي

* يقدم ساخن

المصدر: elbalad

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