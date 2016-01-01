بدون مضادات حيوية.. 4 حيل سريعة للتخلص من البلغم

على الرغم من أن المخاط يحمي الرئتين من عدوى منقولة بالهواء، فإنه يفرز أحيانًا كثيرًا بسبب نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية والربو وغيره من أمراض الجهاز التنفسي، إليكِ حيل سريعة تساعد على التخلص منه يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي:
1. تناولي الماء فهو يساعد أيضًا في التخلص من العدوى التي تسبب البكتيريا.
2. إضافة بضع قطرات من زيت الأوكالبتوس أو زيت الكافور في الماء المغلي واستنشاق البخار سوف يسيل البلغم الجاف السعال ويمكن أن يبصق بسهولة.
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