الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر آل سعود

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وفاة الأمير بندر آل سعود


أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، أعلن وفاة الأمير بندر بن محمد آل سعود.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أصدر الديوان الملكي السعودي، اليوم، الثلاثاء، بيانا أعلن فيه وفاة الأمير بندر بن محمد آل سعود، وسوف يصلى عليه في جامع الإمام تركي في الرياض.

وذكر البيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

واختتم البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: واس

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